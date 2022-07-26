الجامعة العربية تدعم الصومال لمواجهة أزمة الغذاء

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وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بالوضع في الصومال والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.من جانبه، أكد أبو الغيط استعداد الجامعة الكامل لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها في المرحلة الحالية.
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