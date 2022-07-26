شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تدعم الصومال لمواجهة أزمة الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يزور القاهرة.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وخاصة ما يتعلق بالوضع في الصومال والخطوات المتخذة لتشكيل الحكومة في وقت قريب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد أبو الغيط استعداد الجامعة الكامل لمساندة ودعم الصومال في مختلف المجالات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، والتنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال وتجاوز الصعوبات والتحديات الأخرى التي تمر بها في المرحلة الحالية.