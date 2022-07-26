مقتل 5 جنود أتراك في العراق

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وأفاد صويلو في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، بأن العناصر الخمسة قتلوا نتيجة ما وصفه بهجوم إرهابي شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء. وشنت تركيا ثلاث عمليات شمال العراق وهى مخلب الصاعقة ومخلب البرق ومخلب القفل، لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من المناطق الجبلية شمال العراق معقلا لهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مقتل عسكري تركي و4 من قوات الأمن، في هجوم بمنطقة عملية «مخلب الصاعقة» المستمرة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» شمال العراق.وأفاد صويلو في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، بأن العناصر الخمسة قتلوا نتيجة ما وصفه بهجوم إرهابي شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء. وشنت تركيا ثلاث عمليات شمال العراق وهى مخلب الصاعقة ومخلب البرق ومخلب القفل، لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من المناطق الجبلية شمال العراق معقلا لهم.

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