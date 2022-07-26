تقرير دولي يفضح صفقات مشبوهة بين الحوثيين والقاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد تقرير حديث لمجلس الأمن الدولي استمرار تهديد تنظيم القاعدة في اليمن، وامتداده إلى خارجها، علاوة على طموحه في تنفيذ عمليات دولية، مؤكدا وجود تعاون بين التنظيم وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال التقرير الذي سلمته رئيسة اللجنة المعنية بـ»داعش والقاعدة»، تراين هايمرباك، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، إنه على الرغم من النكسات التي تكبدها التنظيم في الفترة الأخيرة، فإنه لا يزال يشكل تهديدا مستمرا في اليمن وخارجه، مشيرا إلى أن القاعدة يطمح إلى إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا.

وأورد التقرير معلومات قدمها عضو بمجلس الأمن الدولي، عن آلية التخادم بين قيادات وعناصر التنظيم من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة ثانية، وأفاد بأن «التنظيم يتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة، وتوفير التدريب العملياتي لبعض المقاتلين الحوثيين».

وذكر أن تنظيم القاعدة يعمل بواسطة لجان، من ضمنها لجنة عسكرية يقودها سعد العولقي (غير مدرج في القائمة) ولجان أمنية وشرعية وطبية وإعلامية، وحلت اللجنة المالية بسبب الخسائر المتكبدة على مستوى القيادة، ويتعاون مع قوات الحوثيين، حيث تؤوي هذه القوات بعض أفراده وتفرج عن سجناء مقابل قيامه بعمليات إرهابية بالوكالة وتوفير التدريب.

وقال التقرير الذي نشره موقع «نيوز يمن» الإخباري، إنه على الرغم من استمرار سريان وقف إطلاق النار المتوصل إليه مؤخرا، والتغيرات التي طرأت على الديناميات الأمنية، فإن تنظيم القاعدة يستغل فعليا النزاع في اليمن، مستفيدا من نجاح استراتيجية الاندماج داخل القبائل المحلية التي تجعله يكسب المؤيدين.

ومن بين المناطق التي يتخذ منها التنظيم معاقل لمقاتليه وقياداته في اليمن، ذكر التقرير محافظات «مأرب، وأبين، وشبوة»، إضافة إلى محافظات «حضرموت والمهرة والجوف»، موضحا أن معظم القادة والمقاتلين بالتنظيم يتموضعون في الأولى.

وأفاد التقرير بأن الدول الأعضاء قدرت «قوام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ببضعة آلاف من المقاتلين المجندين من السكان اليمنيين في المقام الأول، وتكملهم أعداد صغيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب»، مشيرا إلى أنه «يجبي الإيرادات من أعمال الاختطاف للحصول على فدية والنهب والسرقة، إضافة إلى التحويلات المالية القادمة من أقارب أفراد التنظيم في الخارج».

من جهة أخرى أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تستغل الهدنة السارية في البلاد وتستعد لجولة أكثر دموية من التنكيل والعنف، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ذلك. وناقش المجلس الرئاسي في اجتماع عقده بالعاصمة الموقتة عدن، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، تطورات الأوضاع المحلية، ومسار الهدنة الإنسانية، بما في ذلك الخروقات الواسعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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