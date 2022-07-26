شكرا لقرائتكم خبر النواب الليبي: حكومة باشاغا قادرة على إجراء الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قدرة الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في القريب.

وشدد خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني في مدينة القبة، على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء.

ونقل بيان لمجلس النواب الليبي عن المستشار صالح دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدا «ثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال».

من جانبه شدّد نائب رئيس الحكومة علي القطراني في البيان ذاته على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

وكلف مجلس النواب الليبي في مارس الماضي، حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لكن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رفضت تسليم السلطة مانعة حكومة باشاغا من دخول طرابلس وهو ما دعا الأخير لاتخاذ مدينة سرت وسط البلاد مقرا لحكومته.

وأنتج الوضع أزمة سياسية خانقة ما دعا الأمم المتحدة لتسيير حوار بين الأطراف الليبية المتصارعة لوضع قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات فشلت البلاد في الوصول إليها في 24 ديسمبر الماضي.

وفي 8 يوليو الجاري اتهم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإفشال إجراء انتخابات في البلاد في ذلك التاريخ.