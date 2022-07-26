شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد زين الدين: قرارات الرئيس السيسى ترفع المعاناة عن المواطن البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن قرارارت الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه، سيساهم في خفض تكاليف المعيشة ويساهم في رفع المعاناه على المواطن البسيط.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لديه أصرار على تنفيذ كافة إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشعر بكافة الصعوبات التي تواجه المواطن المصرى البسيط في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، خلال الفترة الحالية.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.