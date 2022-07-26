شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حسانين: قرارات الرئيس السيسى أدخلت البهجة والسرور لأكثر من 20 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تؤكد إصرار القيادة السياسية دعم محدود الدخل وأصحاب المعاشات ومواجهة كافة الأزمة التي تواجه المواطن المصرى.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أدخلت البهجة والسرور على ما يقرب من 20 مليون مواطن، رغم الأزمات العالمية التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.