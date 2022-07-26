شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب": الرئيس السيسي لديه إصرار على تنفيذ برنامج للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرر حزمة من القرارات المهمة والتي يجنى ثمارها المواطن البسيط بشكل مباشر، وتمهد لحالة من الاستقرار المستمر في الأسواق، نتيجة إصرار الرئيس على تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت خريطة عمل وخطة واضحة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضرر منها كافة شعوب الكرة الأرضية.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى والتي اتخذتها الدولة في وقت سابق ساهمت بشكل كبير في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الحالية على المواطن، موضحًا أن الدولة تسعى للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال قرارات الحماية الاجتماعية.