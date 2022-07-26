شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنتهى من إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مبادرة حياة كريمة من إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بمركز جرجا في محافظة سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%.

وأشارت المبادرة عبر صفحتها على فيس بوك، إلى أن مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام يتكون من 3 طوابق؛ الأرضي به مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، وبينما يوجد في الدور الأول سجل مدني وشهر عقاري، ومكتب تموين، وبريد، أما الدور الثالث فيتواجد به وحدة محلية، ومجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي.



مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج



"حياة كريمة" تنشئ مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج



"حياة كريمة" تنشئ مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج "حياة كريمة" تنشئ مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج



مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج مجمع خدمات المواطنين بقرية بيت علام بسوهاج