شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرات جديدة للكشف عن أمراض العيون مجانا.. وندوات عن المشكلات الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.





في محافظة أسواندشنت أمانة مركز ادفو، مبادرة جديدة تحت عنوان "قريتي نظيفة"، والتي تهدف علي نظافة وتجميل القري، وتهدف المبادرة إلي سياق اهتمام الحزب بابراز الطابع الجمالي لقري المحافظة، كما وضعت الأمانة جدولاتً مع الامتداد الجغرافي، لتتمكن من تغطية اغلب قري المركز.





وفي محافظة البحيرةتطلق أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، مبادرة جديدة تحت عنوان "صحتك تهمنا"، وهي قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون، بالتعاون مع مركز دمنهور للعيون بجوار مدرسة الصفوة في شارع عبد السلام الشاذلي، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 29 يوليو 2022، من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الساعة الثامنة مساء، والقافلة الطبية متخصصة في أمراض وجراحات العيون، بمشاركة نخبة من أفضل وأمهر الأطباء الذي يشاركون في المبادرة التي تهدف إلي التخفيف عن المواطنين.





وفي محافظة دمياطتنظم أمانة مركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية، للكشف عن أمراض العيون، يوم الخميس المقبل الموافق 28 يوليو 2022، بالتعاون مع مستشفي دار العيون، وذلك بمقر أمانة مركز كفر البطيخ بجوار مسجد راشد في تمام الساعة الواحدة ظهراً.





وفي محافظة الغربيةتواصل أمانة مدينة زفتى، لليوم الخامس على التوالى حملتها "معاً نطمئن"، فى مقر الوحدة الحزبية بحي الغرابلي، حيث نظمت حملة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين بمكان ثابت بمقر الوحدة الحزبية، لتلقى الجرعة الأولى والثانية والثالثة، وتعمل الحملة يوميا لخدمة أهالى مدينة زفتى وخدمة كبار السن والوصول لهم إلى منازلهم إن لزم الأمر وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وحزب مستقبل وطن، وفي نفس السياق، نظمت أمانة ثالث المحلة، قافلة طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وتوافد أهالي مناطق المنشية القديمة والمحجوب لتلقي اللقاح.





وفي محافظة الجيزةاستكملت أمانة قسم إمبابة، مبادرة "أولادنا مستقبل الوطن"، حيث واصلت أمانة مبادرة التي تضمنت عنوان "مودة"، بتدريب المقبلين علي الزواج والمتزوجين عن كيفية حل المشكلات الزوجية والحد من نسب الطلاق والتي تعد أحد أهداف مبادرة "أوالدنا مستقبل الوطن"، والتي أطلقتها الأمانة وتهدف لنشر الوعي لدي الأسرة المصرية، وعلي جانب أخر، واصلت أمانة مركز أطفيح، تنظيم القافلة الطبية المجانية بقرية مسجد موسي، والتي تضمنت باطنة ورمد وتحاليل طبية، وفي سياق متصل، وقعت أمانة قسم الوراق، بروتوكول مع مركز أمان لعلاج الإدمان بخصم 50%.





وفي محافظة الوادي الجديدتنظم أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات، اليوم الثلاثاء، بمستشفي أحمد صالح بالمركز، وذلك لتشمل عدد كبير من أهالي قري المركز.





وفي محافظة بورسعيدنظمت أمانة قسم الضواحي، ندوة توعوية لأهالي حي الضواحي تحت عنوان "الطلاق الصامت وأثره السلبي علي الأسرة"، حيث قامت أمانة المرأة، بتنظيم الندوة في مركز شباب القابوطي، وتناولت الندوة الحديث عن دور الحزب من خلال مبادراته وفعالياته بتوطيد العلاقات الأسرة ونبذ كل ما هو يتسبب في عرقلة استقرار الأسرة المصرية.





وفي محافظة السويسأطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، مبادرة جديدة لتأهيل خريجي كليات الهندسة للعمل بشركات البترول والمصانع، تحت شعار "مهندسون مبدعون من أجل مستقبل أفضل"، وذلك عن طريق كورس صيانة الصهاريج البترولية، وكورس الأمن الصناعي بشركات البترول، بالمجان ويمنح شهادات معتمدة للمتدربين، وبدأ التقديم للحصول علي هذه الكورسات بداية من أمس الاثنين، علي أن تنطلق الكورسات يوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022، بمقر الحزب بالمحروسة الملاحة الجديدة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.