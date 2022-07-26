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ولي العهد يصل اليونان وفي مقدمة مستقبليه نائب رئيس الوزراء

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من الرئيس التونسي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تتعلق...

2653437ec1.jpgالرياض: دوت الخليج
779369ca3e.jpg27 ذو الحجة 1443 هـ

ولي العهد يغادر المملكة في زيارتين رسميتين لليونان وفرنسا

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png27 ذو الحجة 1443 هـ

دستور جديد يمنح الرئيس التونسي المزيد من الصلاحيات

صوت التونسيون على دستور جديد طرحه الرئيس قيس سعيد، ويقول منتقدوه إنه سيضفي الطابع الرسمي على انتزاع السلطة منه بينما يرى المؤيدون...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج، الوكالات
icon-clock.png26 ذو الحجة 1443 هـ

إيران تستغل كاميرات المراقبة للضغط على أمريكا

تتوالى الانتهاكات الإيرانية وتمارس حيلا للضغط على الإدارة الأمريكية للعودة للاتفاق النووي، حيث ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png26 ذو الحجة 1443 هـ

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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