خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من الرئيس التونسي تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تتعلق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1443 هـ 27 ذو الحجة 1443 هـ

ولي العهد يغادر المملكة في زيارتين رسميتين لليونان وفرنسا بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 27 ذو الحجة 1443 هـ 27 ذو الحجة 1443 هـ

دستور جديد يمنح الرئيس التونسي المزيد من الصلاحيات صوت التونسيون على دستور جديد طرحه الرئيس قيس سعيد، ويقول منتقدوه إنه سيضفي الطابع الرسمي على انتزاع السلطة منه بينما يرى المؤيدون... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

إيران تستغل كاميرات المراقبة للضغط على أمريكا تتوالى الانتهاكات الإيرانية وتمارس حيلا للضغط على الإدارة الأمريكية للعودة للاتفاق النووي، حيث ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 26 ذو الحجة 1443 هـ 26 ذو الحجة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يصل اليونان وفي مقدمة مستقبليه نائب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.