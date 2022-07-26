- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من الرئيس التونسي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تتعلق...
ولي العهد يغادر المملكة في زيارتين رسميتين لليونان وفرنسا
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات...
دستور جديد يمنح الرئيس التونسي المزيد من الصلاحيات
صوت التونسيون على دستور جديد طرحه الرئيس قيس سعيد، ويقول منتقدوه إنه سيضفي الطابع الرسمي على انتزاع السلطة منه بينما يرى المؤيدون...
إيران تستغل كاميرات المراقبة للضغط على أمريكا
تتوالى الانتهاكات الإيرانية وتمارس حيلا للضغط على الإدارة الأمريكية للعودة للاتفاق النووي، حيث ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية...
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يصل اليونان وفي مقدمة مستقبليه نائب رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.