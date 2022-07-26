شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتولى رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي لأول مرة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تولي سيدة رئاستها للمرة الأولى، خلفًا للرئيس المؤقت بيتر ماكورميك، حيث جاء القرار بعد تصويت الأندية بالإجماع على تعيينها.

أليسون بريتين رئيسًا لرابطة الدوري الإنجليزي

وبحسب بيان الرابطة، ستتولى أليسون بريتين، رئاسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة، بداية من العام المقبل بعد تصويت الأندية بالإجماع على تعيينها.



‏من هي أليسون بريتين

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أليسون بريتين، هي سيدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "وايتبريد" المالكة لبريميير إن للفنادق، كما تم اختيارها في الفترة الماضية لرئاسة مجموعة دونيلم، كما أنها شغلت عددًا من المناصب القيادية في مجال البنوك في بريطانيا.



تعليق أليسون بريتين



وقالت بريتين: "أنا مشجعة لكرة القدم منذ كنت طفلة، وأنا سعيدة جدًا بكل تأكيد بتعييني لرئاسة الرابطة".

وتابع: "سأحظى بامتياز حقيقي بأن يكون بوسعي المساعدة على وضع خطط للمستقبل والعمل مع جميع المشاركين في اللعبة لضمان الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، والمقرر لها يوم 30 يوليو الجاري.