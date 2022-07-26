روسيا تخطط لإجراء مناورات عسكرية في شرق البلاد

26 يوليو , 2022
معدات عسكرية روسية مدمرة في وسط كييف (أ ف ب).
أفادت وكالات أنباء اليوم الثلاثاء بأن وزارة الدفاع الروسية تخطط لإجراء مناورات عسكرية استراتيجية في شرق البلاد في الفترة من 30 أغسطس/آب إلى الخامس من سبتمبر/أيلول.
وذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن جيوش دول أخرى لم تحددها ستشارك في تدريبات «فوستوك» الدورية.
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