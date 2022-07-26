روسيا تخطط لإجراء مناورات عسكرية في شرق البلاد

معدات عسكرية روسية مدمرة في وسط كييف (أ ف ب).

أفادت وكالات أنباء اليوم الثلاثاء بأن وزارة الدفاع الروسية تخطط لإجراء مناورات عسكرية استراتيجية في شرق البلاد في الفترة من 30 أغسطس/آب إلى الخامس من سبتمبر/أيلول.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن جيوش دول أخرى لم تحددها ستشارك في تدريبات «فوستوك» الدورية.