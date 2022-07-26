زيلينسكي يقيل قائد العمليات الخاصة في شرق أوكرانيا

كييف: أقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قائداً عسكرياً بارزاً في شرق أوكرانيا، في أعقاب خسارة مساحات كبيرة من الأراضي وسيطرت عليها روسيا.
وأقال زيلينسكي، في مرسوم، هريهوري هالاهان من منصبه وعين فيكتور هورينكو بدلاً منه.
وكان الميجور جنرال هالاهان (44 عاماً) يقود قوات العمليات الخاصة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك منذ أغسطس (آب) 2020.
وفي أعقاب غزو روسيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، فقدت أوكرانيا السيطرة تماماً على إقليم لوهانسك.
كما سيطرت القوات الروسية على نحو 50 % من إقليم دونيتسك.
وقبيل الغزو، كان انفصاليون موالون لروسيا يسيطرون على نحو 30% فقط من من الإقليم.
وشكا زيلينسكي حديثاً من أن كييف فقدت السيطرة على 20% من أراضي أوكرانيا.
وكان زيلينسكي، قد أقال حديثاً العديد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى والمدعية العامة في إطار عملية واسعة النطاق لتطهير أجهزة الأمن بعد حدوث العديد من الانشقاقات لصالح الجانب الروسي.
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