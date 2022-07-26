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أسعار الغاز في أوروبا تستمر بالارتفاع.. هذا ما وصلت إليه

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بغداد - ياسين صفوان - تجاوز سعر الغاز في أوروبا اليوم الثلاثاء، 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ 8 مارس على خلفية الوضع حول "السيل الشمالي 1"، وفقا لبيانات بورصة ICE اللندنية.
وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أغسطس في مركز TTF في هولندا إلى 2118 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 202 يورو لكل ميغاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالي لليورو/ الدولار.

وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم أكثر من 13%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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