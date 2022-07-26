أسعار الغاز في أوروبا تستمر بالارتفاع.. هذا ما وصلت إليه

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أغسطس في مركز TTF في هولندا إلى 2118 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 202 يورو لكل ميغاواط ساعة، بناء على سعر الصرف الحالي لليورو/ الدولار.

وبلغت الزيادة الإجمالية في تكلفة الغاز منذ بداية اليوم أكثر من 13%.