جورج وسوف يطمئن جمهوره بعد اجرائه عملية جراحية

وقال وسوف على صفحته الخاصة بـ "تويتر": "حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، انا بخير والعملية نجحت الحمدالله إلى اللقاء في الأردن في 8 آب".وكانت قد انتشرت شائعات تفيد بتدهور الحالة الصحية لوسوف وخضوعه لعملية خطيرة في الحنجرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة وشكر محبو وسوف مطربهم على طمأنته لهم، وأعاد الإعلامي اللبناني نيشان نشر التغريدة وتمنى السلامة للوسوف.

ومن المقرر أن يلتقي الوسوف بجمهوره في يوم الاثنين الموافق لـ 8 آب في الأردن، خلال حفل غنائي.

