بن سلمان يعلن ضخ استثمارات ضخمة فى مصر ضمن مشروع نيوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، أنه من المرجح طرح منطقة "نيوم" الاقتصادية للاكتتاب خلال عام 2024.

وقال ولي العهد السعودي، في تصريحات نشرتها "بي بي سي": "ستضيف نيوم (من خلال عملية الطرح) تريليون ريال (266 مليار دولار) إلى حجم سوق الأسهم السعودية. ما لا يقل عن 1.2 تريليون ريال في البداية، على أن يتجاوز الإجمالي 5 تريليونات بعد اكتمال المشروع".

وأضاف أن تكلفة المرحلة الأولى للمنطقة سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة.

وأكد بن سلمان، أن المملكة تخطط للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر، مضيفا: "سننشئ استثمارات ضخمة في مصر".

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، المستثمر الرئيسي في منطقة "نيوم"، وهو مشروع يستخدم تقنيات متطورة يقع على مساحة 26500 كيلومتر مربع على البحر الأحمر، ويضم عددا من المناطق، من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025.

وكانت أعمال التشييد لمنطقة "نيوم" قد بدأت، وهي منطقة أعمال في محافظة تبوك، تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.