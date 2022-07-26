شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أليسون من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن موقف أليسون بيكر حارس مرمى الريدز، من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية.

موقف أليسون من مباراة كأس الدرع الخيرية

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي:" أليسون بيكر من الصعب أن يشارك ضد سالزبورج غدًا، ولكنه على وشك العودة، سنرى متى يمكنه المشاركة مع الفريق".

ليفربول سيواجه سالزبورج غدًا الأربعاء، في مباراته الودية الأخيرة قبل أن يلتقي بمانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.



وأوضح كلوب: "في الفترة التحضيرية، كان علينا أن نلعب بشكل مختلف قليلًا، نحن ومانشستر سيتي سنلعب أول مباراة في الموسم يوم السبت".

وأكد: "لهذه المباراة كانت الدورات التدريبية مكثقة بحيث يمكننا أن نكون أكثر لياقة، كما أن جلسات الجري كانت صعبة للغاية ولكننا اعتنينا بها، والآن دعونا نرى كيف يمكننا أن ننمو في هذا الموسم".

واختتم: "بالنسبة لـ مانشستر سيتي، الأمر ليس مختلفًا حقًا، لقد عادوا من الولايات المتحدة الأمريكية ربما أمس أو شيء من هذا القبيل. لذلك ستكون مباراة صعبة علينا وعليهم".

موعد مباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية، يوم السبت المقبل الموافق 30 يوليو الجاري، في أول مباراة رسمية في الموسم لصالح الفريقين.