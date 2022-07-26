شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يدخل دائرة إهتمامات "السيدة العجوز " فى الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس الإيطالي يراقب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمنيو، ووضع الفريق الإيطالي اللاعب ضمن إهتمامات الفريق فى المريكاتو الصيفي الحالي.

ويتمسك يورجن كلوب باللاعب فى الوقت الحالي، بعد المستوي المخيب الذي ظهر عليه داروين نونيز فى الفترة الأخيرة، وإهداره العديد من للفرص الساهلة برعونة شديدة أمام المرمي.



كيف تفكر إدارة يوفينتوس فى ضم مهاجم الليفر

وتري إدارة يوفينتوس الإيطالي أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق، لا سيما بعد رحيل ديبالا والتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، ومن ثم تكوين ثنائية قوية تتسم بالمهارة العالية بين اللاعب الأرجنتيني والمهاجم المخضرم البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

وتسعي إدارة الفريق الإيطالي من تدارك الأمر بعد تأثر الفريق بشكل ملفت فى الموسم المنقضي، يأتي ذلك بعد رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعل الفريق يبتعد بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب الكاليتشو، قبل أن تنحصر المنافسة بين ميلان والإنتر.



يورجن كلوب يظهر قلقه حول مستوي نونيز

كلوب

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية عن إستياء المدرب الألماني يورجن كلوب من مستوي اللاعب الأرجنتيني داروين نونيز، والذي ظهر عليه مؤخرا فى المباريات الإستعدادية الودية فى إطار التحضير للموسم الجديد، ويخشي المدرب من عدم نجاح اللاعب مع الفريق.

ويأتي خوف المدرب الألماني من أن الصفقة جاءت بعد تصميم كبير منه، إضافة إلى تحمل النادي ميزانية ضخمة فى ضم اللاعب فى صفقة كلفت النادي قرابة 80مليون يورو، بجانب وجود 20 مليون من المتغيرات الإضافية، الأمر الذي يجعل من الصفقة من أغلي الصفقات فى تاريخ الريدز.