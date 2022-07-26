شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين.. موجة الحر تزيد استهلاك الكهرباء ومخاوف من فشل السياسات الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لمدة أسبوع آخر على الأقل مع توقع وصول أكثر من 300 مدينة إلى 35 درجة مئوية



دفعت موجة الحر الطويلة في الصين استخدام الكهرباء إلى مستويات قياسية في بعض المناطق وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، مع تحذيرات من أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لمدة أسبوع آخر على الأقل.

ومن المتوقع أن تصل أكثر من 300 مدينة إلى درجات حرارة فوق 35 درجة مئوية يوم الثلاثاء. وصرحت شركة طاقة الصين الشمالية بأن استخدام يوم الاثنين قد تجاوز ذروة الحمل في العام الماضي بنسبة 3٪.

كما سجلت شبكة كهرباء مقاطعة جوانجدونج رقمًا قياسيًا وصل إلى 142 مليون كيلوواط، بزيادة قدرها 4.89٪ عن ذروة الحمل في العام الماضي. تم الإبلاغ عن انقطاع للتيار الكهربائي في عاصمة المقاطعة، قوانغتشو، التي سجلت أسبوعًا كاملًا درجات حرارة قصوى فوق 37 درجة مئوية، بما في ذلك 40 درجة مئوية يومي الأحد والاثنين.

وقال يانغ لين، مدير مكتب الإرسال بالشركة، إنه بمجرد أن تجاوزت درجات الحرارة في قوانغتشو 35 درجة مئوية، فإن كل درجة إضافية تعني زيادة مقابلة في الحمل تتراوح من 3 إلى 5 ملايين كيلووات.



وقالت الشركة إنها تقوم بفحص المعدات لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والخلل، وتعهدت بالحفاظ على إمدادات الطاقة.

كما حذرت وزارة إدارة الطوارئ يوم الجمعة من أن التشغيل الآمن لشبكة الكهرباء يواجه "اختبارات قاسية".

مخاوف متزايدة بشان ارتفاع استهلاك الكهرباء

في السنوات الأخيرة، كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع تسبب في حدوث فوضى في جميع أنحاء الصين - تم إلقاء اللوم عليه في درجات الحرارة القصوى، وزيادة الطلب على الكهرباء ونقص الفحم، الذي لا يزال المصدر الرئيسي للطاقة في الصين.



تعد الصين من بين عدة دول تراجعت نحو إمدادات طاقة تركز على الفحم، على الرغم من التعهدات الطموحة بخفض الانبعاثات، وسط أزمة عالمية تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا.

وأفاد مجلس الكهرباء الصيني الأسبوع الماضي أن الاستهلاك الوطني للطاقة ارتفع بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022. وفي يونيو، كانت هناك زيادة سنوية بنسبة 4.7٪، وهو ما عزاها المجلس إلى تخفيف الوباء. ودرجات الحرارة المرتفعة وتأثير سياسات الاستقرار الاقتصادي.