شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج قطاع النقل العام الجديد وصولا لـ672.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة أن يصل إنتاج قطاع النقل خلال العام المالى الجديد 2022/2023 انتاج نحو 672.4 مليار جنية بالأسعار الجارية، مقارنه بنحو 586.5 مليار جنية خلال العام المالى السابق 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقى للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المقدر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، حسبما تفيد وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفيما يخص ناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع من 380,6 مليار جنيه فى عـام 21/22 ليصل إلى 442.2 مليار جنيه عام 2022/2023 بالأسعار الجارية، محققا معدل نمو 16.2%، وكذلك، زيادة ناتج القطاع بالأسعار الثابتة ليبلغ 400.8 مليار جنيه فى الفترة ذاتها بنسبة نمو 5.3 %.

ويلعب قطاع النقل دورا رئيسا فى التطور الاقتصادى والاجتماعى للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل - بكافة أنواعها – سكك حديدية وطرق برية وقنوات ملاحية – هى بمثابة شرايين الحياة التى يتدفق عبرها النشاط الاقتصادى والاجتماعى لنشر الرخاء والعمران فى كافة أنحاء البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجونة والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية.

وبذلك، تحقق شبكات النقـل كـل مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامى الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.