شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الـ"النواب" لـ"الشباب": لا تنساقوا لما ينشر عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، الشباب من الانسياق وراء كل ما ينشر عبر السوشيال ميديا، مشدد على الاهتمام بالوعي والحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ووجه "مناع" خلال لقائه بعدد كبير من طلاب معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بمجلس النواب ظهر اليوم الثلاثاء رسالة للشباب قائلا :"عليكم عدم الانسياق وراء ما ينشر عبر السوشيال" مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب المصرى فى التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وروي "مناع" نبذة للطلاب الحاضرين عن تاريخ الحياة النيابية بمصر، داعيا إياهم معرفة اختصاصات السلطات فى الدولة المصرية، مضيفا: "يوجد فصل بين السلطات داخل مصر، حيث يوجد سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وسلطة تشريعية، والسلطة التشريعية هي المسئولة عن سن التشريعات التي يقوم رئيس الجمهورية بإصدارها لتصبح قوانين حيز التنفيذ".

وقال "مناع": "كل سلطة فى مصر تقوم بدورها وفقا لما يحدده الدستور، مطالبا وفد طلاب معهد القادة الاطلاع علي المصطلحات الخاصة بالبرلمان المصرى كالمضبطة والفرق بين الفصل التشريعي، ودور الانعقاد" متمنيا أن يري هؤلاء الطلاب خلال الفترة المقبلة فى مناصب بالدولة لتولي المسئولية".