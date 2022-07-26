المجلس الرّئاسي اللّيبي يطلب من أطراف الاشتباكات في طرابلس وقف إطلاق النّار

اسماعيل عبد الحي - أعلن المجلس الرّئاسي اللّيبي رفضه الاشتباكات المسلّحة التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ منتصف ليلة أمس الخميس، داعيا أطرافها إلى وقف إطلاق النّار في أسرع وقت.

وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة، إنّ "الاشتباكات في مدينة طرابلس تسببت في إرهاب المواطنين اللّيبيين الآمنين في بيوتهم"، مطالبا على وجه السّرعة من جميع أطراف الصراع وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

كما طلب من النّائب العام والمدعي العام العسكري فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بحسب تقارير محلية.

ولفت البيان إلى أنه يتوجب على وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إتّخاذ التدابير اللّازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.

في سياق متّصل، أعلن المكتب الإعلامي لمطار مصراتة الدّولي تغيير مسار عدد من الرّحلات الجوية لمطار مصراتة بدلا من مطار معيتيقة بسبب الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأشار المكتب إلى أنه تم تغيير مسار رحلة الخطوط الليبية رقم ( LN203 ) القادمة من القاهرة لمطار مصراتة بدلا من مطار معيتيقة، كما تم تغيير مسار رحلة خطوط العالمية للطيران المتجهة إلى معيتيقة والقادمة من بنغازي إلى مطار مصراتة على خلفية الاشتباكات في طرابلس.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة بالقرب من جزيرة الفرناج بمنطقتي عين زارة والسبعة في طرابلس.