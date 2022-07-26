قصر صدام حسين يتحوّل إلى متحف

اسماعيل عبد الحي - اعلنت وزارة الثقافة العراقية مساء الخميس 21 جويلية 2022 البدء بإجراءات تحويل القصر الرئاسي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في محافظة بابل، إلى متحف آثاري.

وذكر بيان للوزارة أن وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم التقى وفدا من وزارة الثقافة والسياحة والآثار بمحافظ بابل، وتناول الاجتماع التطرق لتحويل القصر الرئاسي إلى متحف يليق بالمحافظة واسمها وفق المعايير العالمية، ضمن مشاريع بابل عاصمة العراق الحضاري من تخصيصات الحكومة المحلية.

وشدد المجتمعون على ضرورة "إحالة القصر إلى شركة عالمية رصينة مختصة بالمجال، بعد انطلاق الإجراءات العملية بالتعاون مع ديوان محافظة بابل والوزارات والهيئات ذات الصلة"، داعين إلى رفع التجاوزات الحديثة القريبة من القصر والاهتمام بمظهر المدينة الآثارية بالكامل، والاتفاق على التعاون في إقامة جداريات وأعمال فنية داخل مدينة الحلة تحاكي البعد التاريخي للمحافظة.

*القدس العربي