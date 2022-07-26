شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه جميع أنظار عشاق كرة القدم وتحديدا الكرة الإنجليزية لانطلاق الموسم الكروي الجديد والذي سيبدأ بمباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي قبل الانطلاق الفعلي لمباريات الدوري الانجليزي.

مانشستر سيتي يواجه ليفربول في الدرع الخيرية



ويلعب مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية لموسم 2022 وذلك عقب النجاح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 بفارق نقطة وحيدة فقط عن ليفربول بالجولة الأخيرة من المسابقة.

في المقابل، يلعب كتيبة محمد صلاح ورفاقه هذا اللقاء المباراة بعد أن نجح ليفربول في تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقي الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها كل من مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية، حيث سبق أن التقى الفريقان في نسخة 2019، ونجح وقتها فريق مانشستر سيتي في حصد اللقب، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية، يوم السبت القادم الموافق 30 يوليو 2022 على ملعب كينج باورر.

وتبدأ فاعليات المباراة مع صافرة بداية المباراة التي ستطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية

وسيتم اذاعة مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لفاعليات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط.