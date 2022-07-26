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السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة الحسم بكأس العرب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-26 | 15:12

السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة الحسم بكأس العرب

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تنشر وكالة الخليج 365، التشكيلة الاساسية لمنتخب الشباب في مواجهة نظيره السعودي بملعب الأمير سلطان في مدينة أبها، في الساعةِ الخامسة عصر اليوم، ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب دون 20 عاماً.
ويرفع منتخبنا شعار الفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة، ويحتاج العراق تسجيل أكثر من هدفين بغية تحقيق هدفه المنشود.

ويدخل منتخبنا الوطني للشباب المباراة بدون رصيد من النقاط إثر خساراته مباراته الأولى أمام نظيره الموريتاني بهدف دون رد، في حين يمتلك الفريق السعودي 3 نقاط من فوزه على موريتانيا بهدفين مقابل لاشيء.

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Alsumaria Tv /authors
Alsumaria Tv
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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