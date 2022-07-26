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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2654 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3565 حالة للشفاء، و 4 وفيات بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 14577 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.
وأشارت إلى تلقي 14577 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.