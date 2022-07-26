الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 2654 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 3565 حالة للشفاء، و 4 وفيات بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 14577 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد.

