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انت الان تتابع خبر اربيل يتعاقد مع صانع العاب تونسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-26 | 14:55
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أعلن نادي أربيل، اليوم الثلاثاء ، تعاقده مع المحترف التونسي أيمن الطرابلسي ، لمدة عام واحد ، وتمثيل الفريق في الموسم الجديد 2022/2023.
وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي، انه "تم الإعلان عن الاتفاق النهائي مع اللاعب التونسي المحترف (أيمن الطرابلسي) البالغ 30 عاما، و يلعب في خط الوسط (صانع ألعاب)، ويعد من العناصر البارزة في تونس".
وسبق للطرابلسي، أن خاص عدة محطات ناجحة في تونس والدوريات العربية حيث لعب مع " النجم الساحلي و الترجي وتونس بنزار، الإنتاج الحربي المصري، جيل السعودي".
وكان نادي أربيل قد أعلن في وقت سابق، تعيين نجم الفريق المعتزل حيدر قرمان، مديرا للنادي في مشواره المقبل بالدوري الممتاز، تكريما لما قدمه من عطاء ومسيرة حافلة بالإنجازات حصد فيها مع أربيل 3 ألقاب محلية.
وسبق للطرابلسي، أن خاص عدة محطات ناجحة في تونس والدوريات العربية حيث لعب مع " النجم الساحلي و الترجي وتونس بنزار، الإنتاج الحربي المصري، جيل السعودي".
وكان نادي أربيل قد أعلن في وقت سابق، تعيين نجم الفريق المعتزل حيدر قرمان، مديرا للنادي في مشواره المقبل بالدوري الممتاز، تكريما لما قدمه من عطاء ومسيرة حافلة بالإنجازات حصد فيها مع أربيل 3 ألقاب محلية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv /author-details/39/سعد-أحمد