اربيل يتعاقد مع صانع العاب تونسي

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي، انه "تم الإعلان عن الاتفاق النهائي مع اللاعب التونسي المحترف (أيمن الطرابلسي) البالغ 30 عاما، و يلعب في خط الوسط (صانع ألعاب)، ويعد من العناصر البارزة في تونس".وسبق للطرابلسي، أن خاص عدة محطات ناجحة في تونس والدوريات العربية حيث لعب مع " النجم الساحلي و الترجي وتونس بنزار، الإنتاج الحربي المصري، جيل السعودي".

وكان نادي أربيل قد أعلن في وقت سابق، تعيين نجم الفريق المعتزل حيدر قرمان، مديرا للنادي في مشواره المقبل بالدوري الممتاز، تكريما لما قدمه من عطاء ومسيرة حافلة بالإنجازات حصد فيها مع أربيل 3 ألقاب محلية.

