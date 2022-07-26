شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الطيران منخفض التكاليف خطوة جيدة لدعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الإعلان عن الطيران منخفض التكاليف خطوة جيدة للغاية وتساهم بشكل كبير في زيادة السياحة الداخلية والوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، إلا أنه من الملاحظ أن الترويج لمثل هذه القرارات التي تتخذها الحكومة لا يتم على الوجه الأمثل.

وأضاف الجندى، أن مصر تمتلك مقومات سياحية وجغرافية واسعة تمكنها من زيادة العائد المادى نتيجة السياحة إلا أن مصر تحتاج إلى خطة أكثر جدية للترويج للسياحة والمناطق السياحية عالميا، موضحا أن كثير من الدول في العالم تقوم بعمل حملات موسعة لجذب السياح وتقديم خدمات أفضل، وأسعار مخفضة لجذب المزيد من السياح كذلك تستغل قنصلياتها وسفاراتها في الخارج في دعم السياحة وهو الأمر الذى ينبغي أن تركز عليه مصر خلال الفترة المقبلة في ظل وجود سفارات لها في مختلف عواصم العالم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى إن إيرادات السياحة في مصر خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، في حين سجلت نحو 4 مليارات دولار في 2020،بسبب جائحة كورونا، موضحا أن مصر تستطيع أن تسجل إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار في العام الواحد إذا ما قدمت الحكومة خطة تسويقية جيدة تسمح بالكشف عما تمتلكه مصر من مناطق سياحية وآثار بشكل أكثر احترافية.