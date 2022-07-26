شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يوجه رسالة شكر لممثلى الصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا رسالة شكر وتقدير لممثلي الصحافة والإعلام بصفة عامة والسياسية والبرلمانية بصفة خاصة على دورهم فى تغطية أنشطة التحالف وأخرها المنتدى السياسي استعدادا لمؤتمر الحوار الوطني.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن ممثلي الصحافة والإعلام قدموا نموذج فى الأداء المهنى ونقل صورة أمينة عن أنشطة التحالف.

وكان تحالف الأحزاب المصرية خلال الجلسة الختامية لمنتدى تحالف الأحزاب استعدادا لمؤتمر الحوار الوطنى وتم تكريم الكاتب الصحفى محمود نفادى عميد المحررين البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ تقديرا لدوره حيث تم تسليمه درع التحالف".