شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

جاء فيها، بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لشخصكم الكريم، يطيب لي أن ابعث لسيادتكم وبالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق على يديكم مزيداً من التنمية والاستقرار والازدهار لتحيا مصر دائماً واحة للامن والأمان في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق والعدل والخير.