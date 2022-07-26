وصول فؤاد حسين إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن العراق

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة طارئة لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية.
وكان العراق قد تقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن والأمم المتحدة، ضد تركيا، احتجاجاً على انتهاكاتها التي قالت الحكومة عنها، إنها "مستمرة".