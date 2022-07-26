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انت الان تتابع خبر للتخلص من دي يونج.. برشلونة ينتظر عرضًا من تشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-26 | 13:13
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كشفت تقارير صحفية إسبانية ان نادي برشلونة ينتظر عرضا من تشيلسي أيضَا لضم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق.
دي يونج هدف لـ مانشستر يونايتد منذ بداية الميركاتو الجاري، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت بأن في الوقت الحالي، ينتظر برشلونة عرضًا من تشيلسي لضم اللاعب، رغم أنه لن يصل إلى الـ80 مليون الذي عرضها نظيره مانشستر يونايتد.
فرينكي دي يونج مستاء من برشلونة، الذي يدفعه للرحيل إلى مانشستر يونايتد وقبول العرض، في الوقت الذي فضل فيه الهولندي النادي الكتالوني عندما كان باريس سان جيرمان عرضه أكبر.
ويرى برشلونة أن عرض تشيلسي سيكون جيدًا للاعب الهولندي، من أجل لعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو السبب الذي جعله يرفض مانشستر يونايتد.
جدير بالذكر أن برشلونة يوافق على استمرار دي يونج ولكن بشرط تخفيض 40% من راتبه.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت بأن في الوقت الحالي، ينتظر برشلونة عرضًا من تشيلسي لضم اللاعب، رغم أنه لن يصل إلى الـ80 مليون الذي عرضها نظيره مانشستر يونايتد.
فرينكي دي يونج مستاء من برشلونة، الذي يدفعه للرحيل إلى مانشستر يونايتد وقبول العرض، في الوقت الذي فضل فيه الهولندي النادي الكتالوني عندما كان باريس سان جيرمان عرضه أكبر.
وضع الهولندي في برشلونة متوتر، وسيكون أسوأ ما يمكن هو أن يستمر مع النادي الكتالوني ولا يتم الاعتماد عليه.
ويرى برشلونة أن عرض تشيلسي سيكون جيدًا للاعب الهولندي، من أجل لعب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وهو السبب الذي جعله يرفض مانشستر يونايتد.
جدير بالذكر أن برشلونة يوافق على استمرار دي يونج ولكن بشرط تخفيض 40% من راتبه.