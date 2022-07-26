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الحكيم يبحث تطورات المشهد السياسي مع السفير البريطاني في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللقاء شهد بحث تطورات المشهد السياسي العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا"، فيما أكد الحكيم "أهمية تطوير علاقات البلدين بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلدين ويعمق علاقاتهما".

وبين الحكيم وفق البيان، "طبيعة اختيار الإطار التنسيقي لمرشح رئيس الحكومة القادمة وأهمية الإجماع داخل الإطار على مرشح رئيس الحكومة" مشددا على "ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وفق أولويات محددة".

وأضاف البيان، أن "الحكيم أكد أيضا على أهمية التوازن الداخلي والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية، واستمع من السفير برايسون دعم بلاده لتشكيل حكومة جديدة في العراق وأهمية استقرار العراق للمنطقة والعالم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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