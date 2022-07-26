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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدفت غارتان جويتان نفذتهما طائرات دون طيار على نقطة تجمع لمسلحي حركة الشباب الإرهابية جنوب الصومال.

الصومال.. 20 قتيلا في غارات جوية على أوكار حركة شالشباب الإرهابية

ووفق إعلام محلي قُتل 20 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية جراء الهجوم الذي أعقبه عملية عسكرية نفذتها القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا المعروفة "دنب".

وبحسب المصادر ذاتها كان الإرهابيون يتواجدون في نقطة لجمع الإتاوات في منطقة توراتورو بمحافظة شبيلى السفلى.

ويعتقد المراقبون أن طائرات أمريكية هي من نفذت الغارات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أو الحكومة الصومالية.

التقى مسؤولون عسكريون صوماليون وإثيوبيون،الاثنين، في مديرية عيل بردي بمحافظة بكول جنوب غرب الصومال قرب الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

ووفق إعلام محلي حضر الاجتماع كل من قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي ونائب قائد شرطة ليو بوليس العسكرية التابعة للإقليم الصومالي في إثيوبيا العميد زكريا عبدي خليف.



وناقش المسؤولون الأمنيون خلال الاجتماع كيفية التعامل مع الإرهابيين وضرورة تعاون الجانبين للقضاء على حركة الشباب الإرهابية التي تقوم بأنشطة تخريبية واسعة في المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقال قائد الجيش الصومالي إن حكومة بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب، وتعمل معا إلى جانب إثيوبيا لتدمير ميليشيات الشباب.



يأتي اجتماع المسؤولين في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة الشباب الأسبوع الماضي في بلدات صومالية حدودية، وعبورها إلى إثيوبيا بعد الهجمات الأخيرة.

وكان مسؤول محلي صومالي، أكد في وقت سابق تسلل 200 مسلح من حركة الشباب الإرهابية إلى عمق إثيوبيا.

وقال علي جيتي عثمان، محافظ إقليم هيران الصومالي، إن الإرهابيين عبروا اليوم الأحد من الحدود المشتركة مع إثيوبيا في محافظة هيران، وسط الصومال.



وأضاف في تصريحات لـ "بي بي سي"، أن "مقاتلين جددا ينتمون إلى حركة الشباب عبروا الحدود المشتركة بين إقليم هيران وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن عددهم نحو 200 مسلح عبروا منطقة حيران ودخلوا الجانب الإثيوبي.

وقال علي جيتي: "أخبر السكان أن هناك نحو 200 إرهابي تسللوا الحدود المجاورة مع الإقليم الصومالي الإثيوبي مدججين بالسلاح".



وتابع أن القوات المحلية للإقليم الصومالي الإثيوبي والقوات الصومالية تتعاون في محاربة حركة الشباب، مشددا على أنهم "يخوضون حربا شرسة ضد حركة الشباب في الإقليم".

وذكرت تقارير إعلامية صومالية 1ذكر أن حركة الشباب قطعت خطوط الاتصال من المنطقة خلال عملية العبور والتسلل إلى الداخل الإثيوبي، حيث يوجدون الآن في منطقة "فير فير" في الإقليم الصومالي الإثيوبي.

ولم تعلق السلطات الإثيوبية على تصريحات المسؤول الصومالي، وما يتداوله الإعلام المحلي.

ويعد هذا العبور هو الثاني خلال خمسة أيام، إذ أعلنت حكومة الإقليم الصومالي في إثيوبيا القضاء على المسلحين الذين عبروا إلى العمق الإثيوبي الخميس الماضي، وقتل 100 إرهابي وحرق 13 مركبة عسكرية.



وكان إعلام رسمي صومالي أن عمليات عسكرية نفذتها قوات الشرطة العسكرية المعروفة بـ "ليو بوليس" قتلت 100 إرهابي خلال 24 ساعة الماضية في منطقة أفدير داخل العمق الإثيوبي المحاذية للحدود مع الصومال.



ونقل التلفزيون الصومالي هذه الحصيلة عن مسؤولين أمنيين محليين لم يسمهم.

فيما ذكرت وسائل إعلام صومالية أخرى أنه تم فرض حصار أمني على مناطق يوجد فيها مسلحو حركة الشباب، فيما تم مصادرة أسلحة وذخائر بحوزتهم والقبض على بعض العناصر.



وأمر رئيس الإقليم الصومالي القوات الأمنية بصد الهجمات الإرهابية وتطهير المناطق، ولم تعلق السلطات الإثيوبية هذه العمليات حتى الآن.

وكان مسلحون من حركة الشباب تسللوا إلى إثيوبيا، الخميس، عقب شن هجوم على قرى صومالية محاذية على الحدود مع إثيوبيا، وكانو يستقلون 16 مركبة عسكرية ودراجتين ناريتين وفق ما نقلت وسائل إعلام صومالية عن شهود عيان.

وحركة الشباب مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي وتشن بين الحين والآخر هجمات على المدنيين وقوات الأمن والجيش في الصومال.