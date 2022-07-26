زوجها وشقيقها.. حادث سير يفجع نائبة في البرلمان (صور)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

اعلنت النائبة سارة لطيف الدليمي، عن وفاة زوج وشقيق النائبة ازهار الدليمي اثر حادث سير.



ونعت الدليمي في بيان؛ "وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الدكتور اكرم سهيل تركي العبيدي زوج الدكتورة النائب ازهار حميد الدليمي عضو مجلس النواب العراقي والشاب عبدالله حميد السدران شقيق النائب ازهار السدران اثر حادث مؤسف".

ولم تذكر الدليمي عن مكان وزمان الحادث الذي راح ضحيته زوج وشقيق النائبة الدليمي.

وفي السياق نفسه، نعى حزب تقدم، رحيل اثنين من كوادره هما زوج النائب ازهار حميد وشقيقها في حادث سير.

نص البيان ادناه: