إحباط تهريب 50 طناً من الأدوية في محافظتين

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365: "في إطار الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني في عموم محافظات العراق لمنع حالات الاستغلال والتلاعب بحياة المواطنين، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز الجهاز في كركوك بكمين محكم من احباط عملية تهريب شاحنة محملة بعشرة أطنان من الادوية القادمة من المنطقة الشمالية بدون اوراق اصولية والقاء القبض على سائقها".وأضاف البيان: "إلى أقصى الجنوب، وبعد ورود معلومات استخبارية، ضبطت مفارز الأمن الاقتصادي بميناء ام قصر في البصرة حاويتين على متنهما (40) طناً من الادوية المهربة والمخالفة لشروط الاستيراد مغطاة بصناديق معبئة مادة الجبس بهدف التمويه وعدم الكشف عنها".

ولفت البيان إلى أن "المتهمين تم تسليمهم الى الجهات القانونية، وختم الحاويتين وفق محضر ضبط اصولي وتسليم كافة المضبوطات الى الجهات ذات العلاقة".

