واشنطن تدرس إعلان حالة الطوارئ بسبب جدري القردة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس فرض حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة بسبب جدرى القردة، وتخطط لتعيين منسق في البيت الأبيض لمكافحة انتشار المرض.

وناقشت الإدارة الرئاسية الأمريكية القضية مع كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ دولية وفقا لروسيا اليوم.

وأبلغت مصادر الصحيفة بأن بعض مسؤولي الإدارة قالوا إن فرض حالة الطوارئ ستسمح لهم بجمع بيانات أكثر دقة عن انتشار الفيروس، لكن آخرين يعتبرون مثل هذه الخطوة رمزية أكثر، ويجادلون بأنه من غير المرجح أن تساعد في حل الوضع مع اللقاحات ومشاكل العلاج.

وبحسب المنظم الطبي الأمريكي، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة حوالي 2.9 ألف حالة إصابة بجدري الردة.

وأعلن وفي وقت سابق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تفشي المرض يشكل "خطرًا معتدلًا" لجميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا، حيث الخطر "مرتفع".

يشار إلى أن جدري القرود عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر.