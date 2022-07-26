شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تضع خطة لرفع جودة الخدمات الصحية للمواطن كحق من حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022، توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها الحق فى الصحة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الصدد.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الحق في الصحة التي تضمنتها الاستثمارات العامة في موازنة العام المالى الجديد: