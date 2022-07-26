فرنسا: تسجيل نحو 1700 إصابة بجدري القردة

باريس: قال وزير الصحة الفرنسي فرانسوا برون اليوم الاثنين إن نحو 1700 شخص أصيبوا بجدري القردة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف برون في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) "اليوم، صار عدد المصابين بجدري القردة في فرنسا نحو 1700... معظم (المرضى) رجال أقاموا علاقات جنسية مع رجال آخرين، ولكن يمكن أيضاً أن يصاب المرء عن طريق الاحتكاك ببثور (على جلد) المريض".