25 يوليو , 2022
باريس: قال وزير الصحة الفرنسي فرانسوا برون اليوم الاثنين إن نحو 1700 شخص أصيبوا بجدري القردة في البلاد في الآونة الأخيرة.
وأضاف برون في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) "اليوم، صار عدد المصابين بجدري القردة في فرنسا نحو 1700... معظم (المرضى) رجال أقاموا علاقات جنسية مع رجال آخرين، ولكن يمكن أيضاً أن يصاب المرء عن طريق الاحتكاك ببثور (على جلد) المريض".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: تسجيل نحو 1700 إصابة بجدري القردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.