اليونان ستدعم فواتير الكهرباء بأكثر من مليار يورو في أغسطس

أثينا: قال وزير الطاقة اليوناني إن بلاده ستدعم فواتير الكهرباء في أغسطس آب بتكلفة ستتجاوز مليار يورو (1.02 مليار دولار)، في تمديد لدعم مالي استحدثته العام الماضي لحماية المستهلكين من زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وأنفقت اليونان حوالي سبعة مليارات يورو على دعم الطاقة وتدابير أخرى منذ سبتمبر أيلول لحماية الأسر والشركات والمزارعين في دفع فواتير الكهرباء والغاز.

وقال وزير الطاقة كوستاس سكريكاس في بيان إن دعم فواتير الكهرباء سيبلغ حوالي 1.136 مليار يورو في أغسطس آب وسيستوعب ما يصل إلى 90 بالمئة من الزيادة في فواتير الكهرباء الشهرية للأسر و80 بالمئة من الزيادة في فواتيرالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ومثل دول كثيرة أخرى بالاتحاد الأوروبي، تواجه اليونان زيادة حادة في فواتير الكهرباء مدفوعة بارتفاع شديد في أسعار الغاز بينما تفاقم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا مخاوف حيال أمن إمدادات الطاقة.