انت الان تتابع خبر كم بلغت؟.. الرافدين يحدد مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قيمة القرض هي 25 مليون دينار، ويمنح للمواطنين أصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى"، مبينا أن "مدة تسديد القرض ست سنوات".

وأضاف البيان، ان "التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

