انت الان تتابع خبر الرصاص 'الطائش' يقتل الأبرياء.. القضاء يتحدث عن مطلقي العيارات النارية وآلية 'معاقبتهم' والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.