انت الان تتابع خبر 'البرلمان يخفق'.. النزاهة توضح نسب استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين.