انت الان تتابع خبر 'البرلمان يخفق'.. النزاهة توضح نسب استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيـَّة والمُحافظين.

