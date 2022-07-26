وقال فاتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الآن، أنا لست جاهزًا بنسبة 100%، لكنني أفتقد القليل جداً".

وأضاف فاتي: "من الطبيعي أنه عندما تعود من إصابة، فإنك تلعب بحذر شديد، لكنني أقول إن ذلك حدث في الدقائق الأولى من المباراة الأولى، ثم تجاوزت الأمر والآن ألعب دون خوف".

ورداً على سؤال: "هل فكرت في الاعتزال بسبب الإصابات المتكررة؟"، أجاب فاتي: "أعرف من أين أتيت، وكل ما فعلته لأكون هنا، لم أفكر مطلقاً في الاعتزال، أنا صغير جداً والمستقبل كله أمامي".

وعن استعدادات فريقه للموسم الجديد، قال فاتي: "نحن نصنع فريقاً جيداً وتنافسياً للغاية، ستمنحنا التعاقدات الجديدة الكثير في الموسم المقبل، هم لاعبون رائعون وسيساعدوننا ".