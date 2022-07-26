اندلاع حريق في مستودع نفط في دونيتسك

وقال مكتب ممثل "جمهورية" دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار: "إن منطقة بوديونوفسكي في دونيتسك تعرضت للقصف بقذائف عيار 155 ملم (للناتو)".

كما ذكر المكتب التمثيلي بأن القوات الأوكرانية أطلقت ست قذائف من عيار 122 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك: "أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 05.25 صباحا ست قذائف من عيار 122 ملم نحو كراسنوغوروفكا في دونيتسك (منطقة بتروفسكي)".