انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 106.45 دولارات للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر أيلول 1.30 دولار أو 1.24 بالمئة إلى 106.45 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش لتواصل مكاسبها 1.9 بالمئة في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم سبتمبر 1.24 دولار أو 1.28 بالمئة إلى 97.94 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 2.1 بالمئة يوم الاثنين.



شددت روسيا ضغطها على الغاز في أوروبا يوم الاثنين حيث قالت شركة غازبروم (GAZP.MM) إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20٪ فقط من طاقتها.

إن قطع روسيا للإمدادات سيجعل الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها لإعادة ملء مخزون الغاز الطبيعي قبل فترة الطلب في فصل الشتاء، تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إمكانية تقنين الغاز في الصناعة للحفاظ على دفء مواطنيها خلال أشهر الشتاء.



قد يدفع هذا المستخدمين النهائيين إلى مبادلة غازهم بمنتجات نفطية ، وخاصة الديزل، لكن هذا ينطوي أيضًا على مخاطر لأن روسيا تزود المنطقة بمعظم وقود الديزل ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار للسائقين الذين يعتمدون على الوقود.

تعطلت إمدادات النفط الخام والنفط والغاز في أوروبا بسبب مجموعة من العقوبات الغربية وخلافات الدفع مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير ، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ومع ذلك ، فإن انخفاض الطلب بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود مؤخرًا وتوقع زيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد فرض ضغوطًا على الأسعار.

قال محللون من هايتونج فيوتشرز إن معنويات السوق تتأرجح بين المخاوف بشأن عدم الاستقرار في جانب العرض وتوقعات ضعف الطلب على الوقود تحت الضغط الهبوطي للاقتصاد العالمي.

