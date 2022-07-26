انت الان تتابع خبر سان جيرمان يتخذ قراراً غير مسبوق من اجل 'الشامبنزليغ' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة باريس بصدد التعاقد مع طبيب نفسي، لينضم للجهاز المعاون للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن "هذه الخطوة تم تسليط الضوء عليها خلال المشاورات بين إدارة باريس مع لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد للفريق، وجالتيه قبل توقيع العقود".



ونوهت إلى أن " استعانة باريس بطبيب نفسي، خطوة يحاول بها تحقيق الحلم الأكبر بحصد لقب دوري أبطال أوروبا ، وتجاوز سيناريوهات الإقصاء من البطولة مثلما حدث أمام ريال مدريد في الموسم الماضي".

وكان سان جيرمان، قد ودع النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز حينها في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع ، فيما خسرمباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو" بثلاثية مقابل هدف واحد ".



وتمكن باريس سان جيرمان من التقدم بهدف آخر سجله مبابي في منتصف الشوط الأول، وبينما ظن الجميع أن باريس سان جيرمان في طريقه للتأهل إلى ربع النهائي، انتفض ريال مدريد في آخر نصف ساعة من المباراة، وتمكن كريم بنزيما من تسجيل ثلاثية ضمنت للنادي الملكي التأهل إلى الدور التالي من البطولة في طريقه لحصد للقب للمرة الـ14 في تاريخه.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدير الفني الجديد، كريستوف جالتيه الى تغيير عقلية اللاعبين، من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.