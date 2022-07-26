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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الثلاثاء، أن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، و"يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد".

وقال سعيد خلال تصريحات صحفية، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.



وكان الرئيس التونسي وصل في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.

ماذا قال الرئيس التونسي بعد الاستفتاء على الدستور ببلاده؟

وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين، مساء الإثنين، إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنجاح الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.



وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 % بـ "نعم" على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.



أعلنت هيئة الانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد بلغت 27%، مشيرة إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون الثلاثاء.

وقالت هيئة الانتخابات، مساء الإثنين، إن عملية التصويت في الاستفتاء تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر.



وكشف حسن الزرقوني، رئيس مؤسسة سيغما كونساي لاستطلاعات الرأي، النقاب عن أن 92.3% من المشاركين في الاستفتاء بتونس صوتوا بـ "نعم" للدستور الجديد.

وأكد أن مؤسسته أجرت اليوم الاستطلاع للرأي بين الناخبين، وأن 92.3% من الناخبين صوتوا بـ "نعم" مقابل 7،7% صوتوا بـ "لا" على الدستور الجديد.

ومساء الإثنين بالتوقيت المحلي بتونس أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة العاشرة مساء لبدء عمليات فرز بطاقات الاقتراع.

وفتحت، صباح الإثنين، مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد طي صفحة الإخوان.

ودُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبًا مسجلًا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

وأعلنت الهيئة التونسية للانتخابات، مساء الإثنين، أن مليونا و951 ألف ناخب شاركوا في الاستفتاء على الدستور؛ أي بنسبة 21،85%.

وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات وسط العاصمة تونس، أن الفترة المسائية شهدت ارتفاعا في نسب الإقبال على مراكز الاقتراع، وخاصة بين الساعة الرابعة والسابعة مساء بالتوقيت المحلي.



وتابع أن التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، لا يزال متواصلا إلى حدود الساعة العاشرة ليلا.

وأضاف أن نسق الإقبال على مراكز الاقتراع في تصاعد من قبل الشعب التونسي.



ومضى قائلا "من الممكن أن نعلن عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور مساء الثلاثاء"، مضيفا "نسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور مقبولة".

وفتحت، مراكز الاقتراع، صباح الإثنين، أبوابها أمام التونسيين، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد طي صفحة الإخوان.

وتمت دعوة نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبًا مسجلًا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

وتقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين "غرب" وسليانة وجندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط)، وقفصة (جنوب) بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين، حيث ستفتح هذه المراكز عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق على الساعة 18:00 مساء.