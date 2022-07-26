شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات لـ"إسكان الشيوخ" فى قطاع النقل منها زيادة مخصصات رصف الطرق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزمة من التوصيات التي أقرتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، وذلك فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، فى مجال النقل.

وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات اللجنة البرلمانية في مجال النقل :

1- خفض الاعتمادات المالية للطرق القومية والاستراتيجيه ليكون 10.28 مليار جنيه بدلا من 17.28 مليار جنيه، مع نقل (7) مليار جنيه لدعم وزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق المحلية لتكون 13.8 مليار جنيه لدعم بدلا من (6,8) مليار جنيه.

2- أهمية تطوير شبكات النقل النهرى لاستخدامها فى حركة النقل الداخلى مع تدبير اعتمادات ماليه لتنفيذ التطوير فى هذا المرفق الهام.

3- تطوير وتحديث أسطول النقل البحرى لتعظيم الاستفاده من إنشاء وتطوير الموانى المصرية.

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وفى مقدمتها التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدنالجديدة، التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، فضلا عن الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوي، والنقل البرى و البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية