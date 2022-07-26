شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. السيتيزن يواصل الاستعداد لمواجهة ليفربول ويتلقى صدمة من برايتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث في آخر أخبار مانشستر سيتي اليوم، من بينها مواصلة الاستعدادات لمواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، وصدمه من برايتون.



ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، ملخص بآخر أخبار مانشستر سيتي اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري، والتي جاءت على النحو التالي:



مدرب برايتون يصدم مانشستر سيتي

كشف جراهام بوتر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، عن موقفه من التخلي عن مدافعه مارك كوكوريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بوتر في تصريحات لجريدة "ذا أرجوس": "كوكوريا سعيد معنا، والأمر ليس سهلًا لأن هناك تكهنات. إنه إنسان وهذا هو التحدي الذي يواجه لاعبي كرة القدم أثناء فترة الانتقالات، وترتبط بهذا وذاك".

وتابع "لدينا الكثير من الاحترام لمارك كوكوريا، نحن نحبه كثيرًا ونساعده فقط على الاستمتاع بكرة القدم".

تفاصيل مفاوضات مانشستر سيتي مع كوكوريلا

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، كشفت عن عقبة تواجه نادي مانشستر سيتي في مفاوضاته مع نادي برايتون، من أجل التعاقد مع الظهير الإسباني، مارك كوكوريلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم توصل بطل الدوري الإنجليزي لاتفاق مع اللاعب.



وبحسب صحيفة "ذا أثيلتيك" البريطانية، فإن مانشستر سيتي قدم عرضًا قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، ولكن إدارة برايتون رفضت العرض.

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وأوضحت الصحيفة أن برايتون متمسك بمطالبه المادية بالحصول على 50 مليون باوند من أجل الموافقة على بيع صاحب الـ23 عامًا.



مانشستر سيتي يستعد لمواجهة كأس الدرع الخيرية

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، استعداداته للمباراة التي ستجمعه بنظيره ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بنظيره ليفربول، وصيف البريميرليج يوم 30 يوليو الجاري، في كأس الدرع الخيرية.